11 yıl önceki cinayetin sır perdesi aralandı

Balıkesir'de iki kuzenin öldürülmesiyle 11 yıl sonra 5 kişi gözaltına alındı



BALIKESİR - Balıkesir'de 11 yıl önce iki kuzenin öldürülmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 21 Mart 2006 tarihinde yaşanan olayda, Karacalar Mustafa Kangal İlkokulu 4-B sınıfına giden Büşra Karabacak ve kuzeni Tuğçe Yıldırım (10), öğle paydosu için gittikleri evlerinden okula dönerken kaybolmuştu. İki kızın bulunması için jandarma, arama kurtarma ekipleri, köylüler ve yakınları arama kurtarma çalışması başlatırken, kuzenlerden 44 gün sonra acı haber geldi. İki kız çocuğunun cesetleri evlerine 8 kilometre mesafedeki komşu Çamurlu köyü yakınlarında bir menfezde poşete sarılı olarak bulundu. Cesetlerin tanınmayacak durumda olması sebebiyle fazla inceleme yapılamazken, Büşra'nın tırnaklarında erkek deri örneklerine rastlanmıştı.

Yaşanan acı olayın üzerinden tam 11 yıl sonra olaya karıştıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Uzun bir aranın ardından 11 yıllık cinayet dosyasını yeniden aralayan Balıkesir polisi daha önce tüm köyün erkeklerinden toplanan DNA örneklerini yeniden incelemeye gönderdi. Yapılan kriminal incelemelerin ardından öldürülen kızların tırnak aralarında kalan deri parçalarının DNA'larıyla cinayet zanlıları oldukları iddia edilen S.Y. ve A.Y. kardeşlerin DNA örneklerinin benzerlik gösterdiği iddia edildi. Bunun üzerine operasyona start veren polis S.Y.'yi Bergama'da kardeşi A.Y.'yi ise Dikili'de sabaha karşı yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alıp Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler S.Y. ve A.Y. ye yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen biri bayan 3 kişiyi de gözaltına aldı. Soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.