11 yıl önce düğünde çıkan kavgada 2 kişinin öldürülmesi olayına karışan 5 kişi yakalandı
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11 yıl önce düğünde çıkan kavgada 2 kişinin öldürülmesi olayına karışan 5 kişi yakalandı

11 yıl önce düğünde çıkan kavgada 2 kişinin öldürülmesi olayına karışan 5 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

SİİRT'te 11 yıl önce sokak düğününde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişinin öldürülmesi olayına ilişkin 6 yıl 8 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılan firari 5 kişi, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

SİİRT'te 11 yıl önce sokak düğününde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişinin öldürülmesi olayına ilişkin 6 yıl 8 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılan firari 5 kişi, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt'in Barış Mahallesi'nde 11 yıl önce yapılan sokak düğününde iki grup arasında çıkan kavgada M.C.T. ve M.Ş.T.'nin öldürülmesine ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan 5 kişinin Bismil ilçesi Köseli Mahallesi'nde bir adreste saklandıklarını tespit etti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Ağustos'ta adrese baskın yaparak M.B.E. (56), H.E. (55), A.E. (33), H.E. (32) ve M.E.'yi (28) gözaltına alındı. Ekipler yaptıkları çalışmada M.B.E.'nin 25 yıl, H.E.'nin 10 yıl, A.E.'nin 10 yıl, H.E.'nin 10 yıl ve M.E.'nin de 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.B.E., H.E., A.E. ve M.E. tutuklandı.


11 yıl önce düğünde çıkan kavgada 2 kişinin öldürülmesi olayına karışan 5 kişi yakalandı
11 yıl önce düğünde çıkan kavgada 2 kişinin öldürülmesi olayına karışan 5 kişi yakalandı
11 yıl önce düğünde çıkan kavgada 2 kişinin öldürülmesi olayına karışan 5 kişi yakalandı
11 yıl önce düğünde çıkan kavgada 2 kişinin öldürülmesi olayına karışan 5 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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