11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı
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11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep'te 19 ayrı dosyadan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

18.01.2020 17:31 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:37
11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

'te 19 ayrı dosyadan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.


Şahinbey İlçe ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 19 ayrı dosyadan aranan ve 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı. Yakalan şüpheli şahıs hakkında başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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