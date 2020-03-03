11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari, yakalandı
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11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari, yakalandı

BURSA'da uyuşturucu ticaretinden 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., jandarma tarafından yakalandı.

03.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:28
11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari, yakalandı

'da uyuşturucu ticaretinden 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., tarafından yakalandı. 

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firarı olan M.Y.'nin, İnegöl ilçesi Küçükyenice Mahallesi'nde bir evde olduğu bilgisini aldı. Jandarma ekipleri, sabah eve baskın düzenleyerek, M.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan M.Y. sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

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