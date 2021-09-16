11 yıl hapisle aranan hükümlü, otoparkta yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

11 yıl hapisle aranan hükümlü, otoparkta yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel
11 yıl hapisle aranan hükümlü, otoparkta yakalandı

KAYSERİ'de, hakkında kesinleşmiş 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan Mücahit Y. (31), evinin otoparkında yakalandı.

KAYSERİ'de, hakkında kesinleşmiş 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan Mücahit Y. (31), evinin otoparkında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari Mücahit Y.'nin Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'ndeki evde saklandığını belirledi. Adrese yapılan baskında Mücahit Y., evin otoparkında yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.


11 yıl hapisle aranan hükümlü, otoparkta yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Uğur İbrahim Altay Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Yağmur Aşık Gökhan Çıra Düm Tek Tek Demet Akalın
Spor Cristiano Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 11 yıl hapisle aranan hükümlü, otoparkta yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:11:35. #1.17#