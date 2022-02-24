11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.E., düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa