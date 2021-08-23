11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs çalıştığı iş yerinde yakalandı

Antalya'da aranması bulunan bir şahıs, çalıştığı iş yerinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Antalya'da aranması bulunan bir şahıs, çalıştığı iş yerinde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şahsın, GBT kontrolünde kasten öldürme ve silahla tehdit suçlarından 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 Ağustos Pazar günü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranması bulunan K.C (34 ) isimli şahıs çalıştığı iş yerinde yakalandı. Şahsın yapılan GBT kontrolünde kasten öldürme ve silahla tehdit suçlarından 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı