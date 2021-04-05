11 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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11 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
11 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hakkında 8 ayrı suçtan kesinleşmiş 11 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hakkında 8 ayrı suçtan kesinleşmiş 11 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanan Y.T. isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda sahte kimlik kullandığı ve Eskişehir 1. Sulh Ceza Mahkemesinden 'hırsızlık', Erzin Asliye Ceza Mahkemesinden 'uyuşturucu madde kullanmak', Tarsus 1. Sulh Ceza Hakimliğinden 'suç uydurma', Mersin 11. Asliye Ceza Mahkemesinden 'hırsızlık', Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesinden 'hırsızlık', Kırıkhan İlamet ve İnfaz Bürosundan 'uyuşturucu madde etkisi altında iken araç kullanma', Silifke İlamet ve İnfaz Bürosundan 'resmi belgede sahtecilik' suçları olmak üzere 8 ayrı suçtan 11 yıl 4 ay hapis cezasıyla yakalaması olduğu öğrenildi.

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hatay D Tipi Cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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