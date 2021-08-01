11 yaşındaki Suriyeli Fatma'dan Türkiye için dua
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11 yaşındaki Suriyeli Fatma'dan Türkiye için dua

11 yaşındaki Suriyeli Fatma'dan Türkiye için dua
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Suriyeli Fatma Alshikh Ali, ülkenin dört bir yanında devam eden yangınların bir an önce söndürülmesi için dua etti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Suriyeli Fatma Alshikh Ali, ülkenin dört bir yanında devam eden yangınların bir an önce söndürülmesi için dua etti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Suriyeli Fatma Alshikh Ali, farklı illerde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için dua etti. Dört bir yanda devam eden yangınların bir an önce bitmesini isteyen Fatma, "İnşallah Allah hepimizi korur. Türkiye'yi çok seviyorum. İnşallah bu yangınlar bir an önce biter" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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