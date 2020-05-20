11 yaşındaki Serenay'ın boğa tutkusu MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, ortaokul öğrencisi Serenay Pehlivan (11), babasının satın aldığı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya olan sevgisi nedeniyle 'Soylubey' ismini verdiği boğaya gözü gibi bakıyor.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, ortaokul öğrencisi Serenay Pehlivan (11), babasının satın aldığı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya olan sevgisi nedeniyle 'Soylubey' ismini verdiği boğaya gözü gibi bakıyor. Seranay, boyundan büyük 1100 kilogramlık boğasına yürüyüş yaptırıp, güreşlere hazırlıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi Serkan Pehlivan (39), 30 bin liraya boğa satın aldı. Evli ve 2 çocuk babası Pehlivan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terörle mücadele konusundaki çalışmalarından duyduğu hayranlıkla boğasına 'Soylubey' ismini verdi. Pehlivan'ın Menteşe ilçesi Yeşilyurt Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi olan kızı Serenay Pehlivan, boğaya gözü gibi bakıyor. Birçok yaşıtına göre farklı ilgi alanıyla dikkati çeken Serenay, yaz boyunca düzenlenecek çeşitli güreş festivallerinde arenaya çıkacak boğasını babası ile bakıma alıp, sürekli antrenman yaptırıyor. Baba-kız, Soylubey'e haftanın 3 günü 10 kilometre boyunca yürüyüş yaptırıp, güreşlere hazırlıyor. Boğasını çok sevdiğini belirten Serenay Pehlivan, "Babamla birlikte Soylubey'i gezdiriyoruz. İleride boğa güreştirmek istiyorum. Sabahları kalktığım zaman ilk iş yemini yiyip yemediğini kontrol ediyorum" dedi.

Boğasını evlatlarından ayırt etmediğini söyleyen Serkan Pehlivan ise, "İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu Bey'e karşı aşırı sevgim var. Terörle mücadeledeki başarıları ortadadır. Kendisine hayranlık duyuyorum. Bundan dolayı boğazımızın adını 'Soylubey' koyduk. Arenalarda güreşlere katılıyoruz ve geçen yılki güreşlerde 2 galibiyet aldık. Masrafları çok oluyor. Soylubey'e haftanın 3 günü 10 kilometre yürüyüş yapıyoruz. Yemesine ve içmesine dikkat ediyorum. Kendi evlatlarımdan ayırt etmiyorum. Pandemi sürecinin son bulmasını istiyoruz. Arenayı çok özledim" diye konuştu.

Kaynak: DHA