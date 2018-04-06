11 Yaşındaki Piyano Öğrencisi Damla Ece Karataş'ın Piyano Başarısı

Dünyaca ünlü piyanistlere özenerek babasının piyanist olma hayalini 11 yaşında başaran Manisalı piyano öğrencisi Almanya'da 20 ülkenin katıldığı '8. Musical Fireworks in Baden-Württemberg' yarışmasında birinci oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Damla Ece Karataş, babasının önerisi ile 6 yaşında çalmaya başladığı piyanoda kısa sürede önemli başarılara imza attı.

Babasını piyanist olma hayalini doktorluğa tercih edince hayaini gerçekleştirmesi için piyanoya yönlendirdiği kızı Karataş, dünyaca ünlü piyanist Valentina Lisitsa gibi olma hayaliyle piyanoda kendini geliştirmeyi başardı.

Katıldığı ulusal yarışmalarda aldığı derecelerin ardından Şubat ayında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen W.A. Mozart Uluslararası Piyano Yarışmasına katılan Karataş, aldığı ikinciliği sayesinde piyanoda yüksek prestije sahip olan Almanya'nın Mühlacker şehrinde düzenlenen '8. Musical Fireworks in Baden-Württemberg' piyano yarışmasına katılarak birinci oldu.

Karataş, derecelerine devam ederek dünyaca ünlü bir piyanist olmayı istiyor.

AA muhabirine açıklama yapan Ece Karataş, babasının isteği üzerine başladığı piyanoda 10 dan fazla uluslararası öneme sahip yarışmada dereceye girmeyi başardığını söyledi.

Yarışmalara katılmayı çok istediğini ve yarış sırasında sahnede piyano çalmayı çok sevdiğini, aktaran Karataş, şunları söyledi:

"Babamın isteği üzerine başladım, bebekliğimden beri babam piyano çalmamı isterdi ve öyle büyüdüm. Babamın hayali olan piyanist olmayı yerine getirmek için çalışmaya başladım. 5 yıl dijital piyano ile çalıştıktan sonra bana yeni bir piyano alındı ve bununla çalışmaya devam ettim. Yarışmalara katılmaya başladım ve her katıldığım yarışmadan bir ödülle döndüm. En son katıldığım Almanya'daki yarışmada 8 juri üyesinin en yüksek puanını alarak birinci oldum. Oradaki rakiplerim gerçekten zorluydu. Gürcistan'daki yarışmada 2. olarak aldığım derece ile Almanya'daki yarışmaya katılmaya hak kazandım. Birinci turu başarı ile tamamladıktan sonra direk 2. tura geçtim. 2. turda da 11-14 yaş kategorisinde benim grubumda 12 tane farklı ülkelerden gelen yarışmacılar var. Burada en yüksek puanı alarak birinci seçildim."

Piyano kendisine daha farklı ve genel bir enstrüman olarak geldiğini ifade eden Karataş, "Enstrümanlar arasındaki en çekici bana piyano olarak geliyor. Sanki enstrümanların kralıymış gibi geliyor. Piyanoyu kullanırken orkestranon yönetmeniymiş gibi kendimi his ediyorum. Yarışmalara katılmayı çok istiyorum çünkü sahnede bunu paylaşmayı çok seviyorum." diye konuştu.

Karataş, ünlü piyanist Valentina Lisitsa'nın videolarını izlediğini, onu örnek aldığını, bir gün onunla birlikte çalabilmeyi hayal ettiğini de kaydetti.

Piyano öğretmeni Gülmira Ustalar da Ece'yi 5 yıldır çalıştırdığını, en son katıldığı Almanya'daki yarışmada Almanya, Rusya, ABD ve Gürcistan'dan gelen ana bilim dalı müzik olan profesör ve doçentlerin yer aldığı 8 jüri heyetin gözetiminde birincilikle ödüllendirildiklerini söyledi.

Gürcistan'daki yarışmada farklı ülkelerden katılan 70 yarışmacı olduğunu ve oradaki alınan derece sayesinde Almanya'daki yarışmaya hak kazandıklarını ifade eden Ustalar, Almanya'da ise 20 ülkeden gelen katılımcılar yarıştığını aktardı.

Ece'nin babası Teoman Cüneyt Karataş ile annesi Yasemin Karataş da kızlarının başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Sanatçı olma hayalini kızı gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Baba Karataş, şöyle devam etti:

"Daha eşim Eceye hamile iken onun sanatçı olmasını eşime söylemiştim. Ben eskiden beri müzik aleti çalan arkadaşlarıma hep gıpta ile bakardım. Müzik aleti öğrenmek için bizim çok imkan ve fırsatımız olmadı. Ama kendi bulamadığım fırsatımı çocuklarımın yaranmasını istedim. Ece'yi ilkokula başlamasıyla bir müzik aletine yönlendirmek istedim, piyano sesi ailecek çok hoşumuza gidiyordu ve piyano derslerine başladı. Ece bize bu mutluluğu yaşattı. Orda Türkiye'yi temsil etmek ve bir ödül kazandırmak gurur vericiydi."