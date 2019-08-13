13.08.2019 11:24

11 yaşındaki minik Atatuğra'dan insanlık dersi

Minik yürek bayram harçlıklarını 7 yaşındaki kanser hastası Serhat'a bağışladı

BALIKESİR - Kurban Bayramı tatili için ailesiyle birlikte Balıkesir'in Ayvalık ilçesine gelen 11 yaşındaki Atatuğra Karamanoğlu adlı minik yürek, ilçede beyin sapı kanseri rahatsızlığı ile mücadele eden 7 yaşındaki Serdar Meşe'ye ulaştırılması amacıyla Şefkat Evleri Derneği'ne bağışladı.

Kurban Bayramı'nı ailesiyle birlikte Ayvalık'taki yazlıklarında geçiren ve İstanbul Bahçelievler'de ikamet eden ilkokul 4.sınıf öğrencisi Atatuğra Karamanoğlu, babası Engin Karamanoğlu'nun kestiği kurbanı Şefkat Evleri Derneği'ne bağışladı. Babası ile kurbanı bağış yaparken, dernek başkanı Fatma Cavlı'nın dernek yöneticileriyle yaptığı sohbete tanık olan Atatuğra Karamanoğlu, ilçede 7 yaşındaki Serdar Meşe isimli bir çocuğun amansız bir hastalıkla boğuştuğunu öğrendi.

Çocuğun hikayesinden çok etkilenen minik Atatuğra, hiç tereddüt etmeden Kurban Bayramı'nda büyüklerinin elini öperek biriktirdiği 370 lirayı dernek başkanı Fatma Cavlı'ya uzatarak bu paranın hasta çocuğa ulaştırılmasını istedi. 11 yaşındaki minik çocuğun bu anlamlı hareketi bir anda başta dernek Başkanı Fatma Cavlı olmak üzere, babası Engin Karamanoğlu ve o sırada dernek binasında bulunanları duygu sağanağına soktu. Amansız hastalıkla boğuşan Serdar Meşe'nin bir an önce iyileşip, geleceğin Türkiyesi'nde kendisi gibi bir çocuğun da hizmet vermesi gerektiğine inandığını vurgulayarak bu yüzden de kendisine yardım etmek istediğini söyledi.

Bayram harçlıklarından topladığı paraların kendisi gibi bir çocuğu iyileştirecek olmasının çok büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Karamanoğlu, "Bu ülkede yaşayan herkesin birbirine yardımcı olmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de hiç tanımasam da hasta olan o arkadaşıma elimden geldiğince yardımcı olmak istedim" dedi.

Daha önce de okuldaki arkadaşlarıyla birlikte LÖSEV'e bağışta bulunduklarını kaydeden minik Atatuğra, bir canın yeniden hayata dönmesine katkıda bulunmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Minik Atatuğra'nın babası Engin Karamanoğlu da, oğlunun koskocaman bir yüreğinin olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Oğlum fırsat buldukça ihtiyaç sahibi olan arkadaşlarına yardımcı olmaya çalışır. Rahatsızlığı olan çocuğun var olduğunu duyunca oğlum bayram harçlıklarını bu çocuğun tedavisinde kullanılmak üzere bağışlamak istedi. Böyle bir düşüncesi olduğunu bana söyledi. Bizde seve seve oğlumun bu isteğini kabul ettik. Oğlumla gurur duyuyorum. Allah herkese böyle evlatlar nasip etsin" dedi.

Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı da yaptığı açıklamada, 11 yaşındaki minik Atatuğra'nın yaptığı hareketin kendisini son derece duygulandırdığını vurgulayarak, "Yaşı küçük olup da bu şekilde kanser hastalarına karşı bir çocuğun duyarlılık göstermesi beni son derece mutlu etti. İlk kez bir çocuk harçlığını getirerek, böylesi bir bağışta bulundu. Çok huzurluyum ve gerçekten çok umutluyum. Demek ki bizden sonra güzel bir nesil geliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA