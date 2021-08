11 YAŞINDAKİ MELİH'İ MANGANDA KURŞUNU YARALADI

DİYARBAKIR'da annesi Tuba B. ve 3 kardeşi ile alışverişten dönen 11 yaşındaki Melih B., sokakta husumetlisine ateş eden bir kişinin silahından çıkan kurşunla ayağından yaralandı. Melih B'nin ayağından vurulma anı ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Melih'in ayağına isabet eden mermi çekirdeği ameliyatla çıkarılırken, polis olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Akşam saatlerinde annesi ve 3 kardeşi ile market alışverişinde dönen Melik B., sokağa girdi. 11 yaşındaki Melih B., bu sırada arkadan husumetlisine ateş eden bir kişinin silahından çıkan kurşunla yere yığıldı. Melih'in ayağından kanlar geldiğini gören annesi Tuba ve çevredekiler durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Melih'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşanan o anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

MERMİ ÇEKİRDEĞİ AMELİYATLA ÇIKARILDI

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Melih B., ameliyata alındı. Diz kabağında kalan mermi çekirdeği doktorların gerçekleştirdiği operasyonla başarılı bir şekilde çıkarıldı. Olayı anlatan Melih B., 'Arkandan 2,3 el silah sesi geldi. Ayağım birden elektriklenmeye başladı. Ondan sonra yer düştüm. Kanlar çıkmaya başladı' dedi.

'SOKAKTA BEN, ÇOCUKLARIM VE ÇOK SAYIDA KİŞİ VARDI, NEDEN ATEŞ ETTİ'

Anne Tuba B., marketten dönüp eve gittikleri sırada silah sesleri duyduklarını söyledi. Tuba B., Marketten çıkıp sokağa girdik. Sokağın çıkışında arkamızda ateş sesleri gelmeye başladı. Bir anda çocuğumun ayağına denk geldi. Bir baktım oğlum yerde. 4 çocuğumda benimle beraberdi. Birden kaçtılar, vatandaşlar ambulansı aradı. Şikayetçiyim. Gördü bizi 4 çocukla insan var, nasıl ateş etti. Bizi gördün vurmasaydın dursaydın. Çocuklarımdan biri bebek arabasındaydı. Diğerleri sağımda solumda, Melih ise bebek arabasını sürüyordu. Bebeğime değebilirdi. Ben bebeğimden korktum? diye konuştu.

Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı