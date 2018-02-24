11 Yaşındaki Kuzenine Tecavüz Ettiği Belirlenen Sapık Gözaltına Alındı
AFRİN HAREKATI'NDA 37. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

11 Yaşındaki Kuzenine Tecavüz Ettiği Belirlenen Sapık Gözaltına Alındı

Kütahya'da 11 yaşındaki erkek kuzenine kente her geldiğinde tecavüz ettiği ortaya çıkan 19 yaşındaki sapık polis tarafından gözaltına alındı.

Kütahya'da 11 yaşındaki erkek kuzeni E.G.'ye tecavüz ettiği iddia edilen 19 yaşındaki Ş.N.B. polis tarafından gözaltına alındı.

ACI GERÇEK HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI

Ortaokul öğrencisi E.G.'nin, rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından götürüldüğü hastanede yapılan muayesinde ters ilişkiye girildiği belirlendi. E.G. ailesine, Tavşanlı ilçesinde oturan teyzesinin oğlu Ş.N.B.'nin kent merkezine her geldiğinde kendisini ilişkiye zorladığını, korktuğu için olayı kimseye anlatmadığını söyledi.

19 YAŞINDAKİ KUZENİ GÖZALTINA ALINDI

E.G. hastanede tedaviye alınırken, ailenin şikayeti üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tavşanlı ilçesinde oturan Ş.N.B.'yi gözaltına aldı. Kütahya'ya getiren Ş.N.B.'nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (60)

  • SİNSİ:
    REİS Her dediğini her talimatını yerine getiren devlet görevlileri emrinin altında bekliyorken bu şerefsizler için idam getirmeye mecbursun. Bir hükümet İdamı getirmek için bundan daha güçlü duruma gelemez.
    Cevap Yaz 43 1 Yayından Kaldır
  • HAGİ DODE:
    mağdur aileye bir defalık her türlü yetki verilmeli. onlar ne isterse onu yapabilmeli. başka çaresi yok.
    Cevap Yaz 30 1 Yayından Kaldır
Tüm 60 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.