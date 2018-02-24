11 Yaşındaki Kuzenine Tecavüz Ettiği Belirlenen Sapık Gözaltına Alındı
Kütahya'da 11 yaşındaki erkek kuzenine kente her geldiğinde tecavüz ettiği ortaya çıkan 19 yaşındaki sapık polis tarafından gözaltına alındı.
Kütahya'da 11 yaşındaki erkek kuzeni E.G.'ye tecavüz ettiği iddia edilen 19 yaşındaki Ş.N.B. polis tarafından gözaltına alındı.
ACI GERÇEK HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI
Ortaokul öğrencisi E.G.'nin, rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından götürüldüğü hastanede yapılan muayesinde ters ilişkiye girildiği belirlendi. E.G. ailesine, Tavşanlı ilçesinde oturan teyzesinin oğlu Ş.N.B.'nin kent merkezine her geldiğinde kendisini ilişkiye zorladığını, korktuğu için olayı kimseye anlatmadığını söyledi.
19 YAŞINDAKİ KUZENİ GÖZALTINA ALINDI
E.G. hastanede tedaviye alınırken, ailenin şikayeti üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tavşanlı ilçesinde oturan Ş.N.B.'yi gözaltına aldı. Kütahya'ya getiren Ş.N.B.'nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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Uluorta bi idam edilsin de görelim yapan kalıyor mu.Cevap Yaz 53 4 Yayından Kaldır
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ah ulen şunu meydanda sallandırı verecen bak bakalım bir daha böyle rezillik oluyormuCevap Yaz 39 1 Yayından Kaldır
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REİS Her dediğini her talimatını yerine getiren devlet görevlileri emrinin altında bekliyorken bu şerefsizler için idam getirmeye mecbursun. Bir hükümet İdamı getirmek için bundan daha güçlü duruma gelemez.Cevap Yaz 43 1 Yayından Kaldır
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mağdur aileye bir defalık her türlü yetki verilmeli. onlar ne isterse onu yapabilmeli. başka çaresi yok.Cevap Yaz 30 1 Yayından Kaldır
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tas uzaktan gelmez dedikleri dogru akrabami akrepmi belli degil serefsizCevap Yaz 33 Yayından Kaldır