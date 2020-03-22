11 yaşındaki Kardelen, koronavirüs tatilinde çobanlık yapıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 11 yaşındaki Kardelen, koronavirüs tatilinde çobanlık yapıyor - Haber
Koronavirüs, Kayseri, Develi

11 yaşındaki Kardelen, koronavirüs tatilinde çobanlık yapıyor

11 yaşındaki Kardelen, koronavirüs tatilinde çobanlık yapıyor Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Kardelen Çobanoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından çobanlık yapan babasına yardım ediyor.

22.03.2020 09:13 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:15
11 yaşındaki Kardelen, koronavirüs tatilinde çobanlık yapıyor

11 yaşındaki Kardelen, koronavirüs tatilinde çobanlık yapıyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Kardelen Çobanoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından çobanlık yapan babasına yardım ediyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Kardelen Çobanoğlu, Koronavirüs için alınan tedbirler kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından babasına yardım etmek için çobanlık yapmaya başladı. Korona virüsten korunmak için önlemlerini de alan Kardelen, koyun ve kuzularla zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Küçük yaşına rağmen koyun ve kuzular ile ilgilenen Kardelen, "Devletimize uyarak korona virüsten korunmak için eldivenlerimi taktım. Ayrıca okullar korona virüsten dolayı tatil olduğu için aileme koyun işlerinde ve ev işlerinde yardımcı oluyorum. Koyunların içinde gezerek kuzulayan koyun var mı diye bakıyorum. Çünkü koyun kuzuladıktan sonra kuzu karın içine düşüp soğuktan ölebilir. O yüzden koyunların içinde dolaşıyoruz. Koyun kuzuladığında da kuzuyu koyuna tanıtıyoruz ve ahıra çekip emziriyoruz. Böylelikle iyileşiyorlar" dedi.

11 yaşındaki Kardelen, koronavirüs tatilinde çobanlık yapıyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

11 yaşındaki Kardelen, koronavirüs tatilinde çobanlık yapıyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Gece yarısı sessizce geldiler! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu Haber
Gece yarısı sessizce geldiler! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor Haber
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak Haber
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak
'Sete çıkmama kararı aldım' deyip Çukur'dan ayrılma nedenini söyledi Haber
"Sete çıkmama kararı aldım" deyip Çukur'dan ayrılma nedenini söyledi
Başbakan, 'Kolay bir karar değil' deyip alınan en sert önlemi açıkladı Haber
Başbakan, "Kolay bir karar değil" deyip alınan en sert önlemi açıkladı
Öğretmen çiftten koronavirüse karşı dünyaya örnek olacak davranış Haber
Öğretmen çiftten koronavirüse karşı dünyaya örnek olacak davranış
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek
Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak
'Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi' diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor
Yetkililerin uyarılarını dikkate almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti
Yetkililerin uyarılarını dikkate almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin James Bond Guido Senia Serra Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Falcao Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Twitter Kocaeli Açıklama Futbolcu
Şu an buradasınız: 11 yaşındaki Kardelen, koronavirüs tatilinde çobanlık yapıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 09:51:37. #1.15#
title