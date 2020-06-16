11 yaşındaki İrem, yıldırımın düşme anını cep telefonuyla kaydetti
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11 yaşındaki İrem, yıldırımın düşme anını cep telefonuyla kaydetti

SİVAS'ta yaşayan İrem Kervankıran (11), yıldırımın düşme anını cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

11 yaşındaki İrem, yıldırımın düşme anını cep telefonuyla kaydetti
16.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:52

SİVAS'ta yaşayan İrem Kervankıran (11), yıldırımın düşme anını cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yıldırım nedeniyle bazı ağaçlar zarar gördü.

Sivas merkeze bağlı Güney köyünde yaşayan Metin ve Tuğba Kervankıran çiftinin kızı İrem Kervankıran, evlerinin bahçesinde çekim yaptığı sırada, yıldırım düştü. Küçük İrem, düşen yıldırımı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti. Kaydedilen görüntülerde yıldırım düştükten sonra İrem Kervankıran'ın korktuğu anlar da görüntüye yansıdı. Yıldırımın düştüğü yerde kıvılcım çıkartarak bölgedeki bazı ağaçlara zarar verdiği görüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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