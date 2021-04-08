11 yaşındaki Hira'nın kalbindeki delik ameliyatsız yöntemle kapatıldı

Konya Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 2,5 ay önce kapalı yöntemle kalbindeki 1,5 santimetrelik delik kapatılan Hira Güney, sağlığına kavuştu.

Konya Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 2,5 ay önce kapalı yöntemle kalbindeki 1,5 santimetrelik delik kapatılan Hira Güney, sağlığına kavuştu.

Konya'da yaşayan 4 çocuklu Güney ailesinin ikinci çocuğu olan 6. sınıf öğrencisi Hira, arkadaşlarıyla oynarken çabuk yorulma ve nefes daralması şikayetiyle Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Dr. Melih Timuçin Doğan'a başvurdu.

Yapılan muayene sonucu Hira'nın kalbinde 1,5 santimetre büyüklüğünde delik tespit edildi. Kasıktan girilerek anjiyo yöntemiyle kalbindeki delik kapatılan Hira, işlemin ertesi günü taburcu edildi.

Hira artık yaşıtları gibi koşup oynayabiliyor.

"Kendimi süper hissediyorum"

Baba Gültekin Güney, AA muhabirine, kızı Hira'nın kalbinin delik olduğunu duyduğunda çok üzüldüğünü anlattı.

Tedavi yöntemleri anlatıldıktan sonra içinin bir nebze rahatladığını ifade ede Güney, "Doktorumuz çok ilgilendi. Ameliyat olalı 2,5 ay oldu. Artık Hira çok çok iyi, hiçbir sorunu yok." diye konuştu.

Hira Güney de "Okulda herkes koşarken ben koşamıyordum, daralıyordum. Sanki bir odaya kapatmışlar, sıkıştırmışlar gibi oluyordum. Şimdi çok iyiyim. Hiç nefessiz kalma şikayetim yok. Kendimi süper hissediyorum. İleride doktor olmak istiyorum." dedi.

"(Kalpteki delik) Uygun olan hastalarda kapalı yöntemle kapatılıyor"

Dr. Melih Timuçin Doğan, AA muhabirine, Hira'nın nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetiyle kendilerine başvurduğunu anlattı.

Doğan, Hira'nın yaşıtlarına göre boy ve kilo olarak gelişme geriliği gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gerekli tetkiklerini yaptık. Ekokardiografi incelemesinde, ultrasonla kalbine baktığımızda yaklaşık 1,5 santimetre kadar kalbinin kulakçıkları arasında önemli bir deliğinin olduğunu saptadık. Bu delikler daha önce ameliyatla kapatılıyordu. Şimdi uygun olan hastalarda yeni çıkan tekniklerle dünyada ve ülkemizde daha çok kapalı yöntemle kapatılıyor. Bu, hasta konforu açısından daha iyi. Çünkü hastamız hem cerrahinin vermiş olduğu psikolojik travmaya maruz kalmamış oluyor, artı vücudunda herhangi bir yara izi kalmıyor."

Kalp deliklerinin ameliyat zamanlamasının genellikle 4-5 yaşlarında olduğunu hatırlatan Doğan, bazı hastalarda kalp deliğinin geç yaşlarda tespit edilebildiğini söyledi.

Doğan, Hira'nın ocak ayında anjiyo yöntemi kullanılarak ameliyat edildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Erişkinlerde uygulanan anjiyo yöntemine benzer bir yöntem kullandık. Kasık bölgesinden bir kataterle girerek kalbin deliğinden geçtik, 'şemsiye cihazları' dediğimiz cihazlarla kalp deliğini kapattık. Yaklaşık bir saat sürdü. Bu, kalp ameliyatına göre çok kısa bir süre. Hastayı servise ailesinin yanına teslim ettik. Aynı gün hastamız ayağa kalktı, ertesi gün kontrollerini yaptıktan sonra taburcu ettik. 2,5 ayda hastamızın efor kapasitesinde çok büyük artış oldu. Artık yaşıtları kadar koşabiliyor. Merdivenleri çıkabiliyor. Herhangi bir şikayeti kalmadı. Taburculuktan sonra da herhangi bir ilaç kullanmıyor. Sadece tek doz aspirin alıyor, o da cihaz vücut tarafından kabul edilene kadar yaklaşık 6 ay kullanacak."

Doğan, ailelerin erken tanı için çocuklarında nefes darlığı, çabuk yorulma gibi şikayetlerde hekime başvurmalarını tavsiye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat