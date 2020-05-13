11 yaşındaki Güzide'den maske takmayan yetişkinlere tepki
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11 yaşındaki Güzide'den maske takmayan yetişkinlere tepki

11 yaşındaki Güzide'den maske takmayan yetişkinlere tepkiADANA'nın Kozan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir evden çıkması yasak olan 0- 14 yaş arası çocuklar bugün ilk kez sokağa çıkıp, parklara koştu.

11 yaşındaki Güzide'den maske takmayan yetişkinlere tepki
13.05.2020 19:26 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:27

11 yaşındaki Güzide'den maske takmayan yetişkinlere tepki

ADANA'nın Kozan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir evden çıkması yasak olan 0- 14 yaş arası çocuklar bugün ilk kez sokağa çıkıp, parklara koştu. Babası ile birlikte parka gelen 11 yaşındaki Güzide Kılınç, sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları için yetişkinlere tepki gösterdi.

Kozan'da çocuklar, evlerinin yakınındaki parklarda güneşin ve açık havanın keyfini çıkardı. Parklara koşan çocuklar, ebeveynlerinin gözetiminde sosyal mesafe kurallarına uyarak doyasıya eğlendi. Babası ile birlikte parkta spor yapan Güzide Kılınç, "Birkaç aydır dışarı çıkmıyoruz. Evde ders çalışıyorduk. Bugün iznimiz var, onun için parka geldik. Spor yaptık, eğlendik. Burada yetişkinlerin sosyal mesafeye uymadığını gördüm. Ayrıca maske takmıyorlar. Kurallara uymaz isek bu virüsten kurtulamayız. Ayrıca çocuklara örnek olmak yetişkinlerin görevi olmalı" diye konuştu.

Çocuklarını dışarı çıkaran aileler ise "İnşallah en yakın zamanda bu hastalık aramızdan çıkar. Biz de eski günlerimize döneriz" dedi.

11 yaşındaki Güzide'den maske takmayan yetişkinlere tepki

Kaynak: DHA

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