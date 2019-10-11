11 yaşındaki Elif Terim son yolculuğuna uğurlandı

11 yaşındaki Elif Terim son yolculuğuna uğurlandı

11 yaşındaki Elif Terim'in naaşının askerlerin omuzlarında taşınması Elif Terim'in naaşının katafalka konulması Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in konuşması Cenaze namazının kılınması Elif'in naaşının uğurlanması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen...

11.10.2019 14:01
11 yaşındaki Elif Terim son yolculuğuna uğurlandı

11 yaşındaki Elif Terim'in naaşının askerlerin omuzlarında taşınması

Elif Terim'in naaşının katafalka konulması

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in konuşması

Cenaze namazının kılınması

Elif'in naaşının uğurlanması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA
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