11 yaşındaki Elif Terim son yolculuğuna uğurlandı
11 yaşındaki Elif Terim'in naaşının askerlerin omuzlarında taşınması Elif Terim'in naaşının katafalka konulması Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in konuşması Cenaze namazının kılınması Elif'in naaşının uğurlanması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen...
11.10.2019 14:01
11 yaşındaki Elif Terim'in naaşının askerlerin omuzlarında taşınması
Elif Terim'in naaşının katafalka konulması
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in konuşması
Cenaze namazının kılınması
Elif'in naaşının uğurlanması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA