11 yaşındaki Doruk, dron tasarımıyla TEKNOFEST finalinde
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11 yaşındaki Doruk, dron tasarımıyla TEKNOFEST finalinde

11 yaşındaki Doruk, dron tasarımıyla TEKNOFEST finalinde
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da, 5'inci sınıf öğrencisi Doruk Cengiz (11), biriktirdiği harçlıklarıyla yurt dışından parçalar getirttirerek, FPV (First Person View- Birinci Kişi Görünümü) dron tasarladı.

KÜTAHYA'da, 5'inci sınıf öğrencisi Doruk Cengiz (11), biriktirdiği harçlıklarıyla yurt dışından parçalar getirttirerek, FPV (First Person View- Birinci Kişi Görünümü) dron tasarladı. TEKNOFEST Türkiye Dron Şampiyonası'nda ön elemeyi tasarımıyla geçen Cengiz, finale kalırken, hedefinin ise dron milli takımına seçilmek olduğunu söyledi.

100'üncü Yıl Mahallesi'nde oturan Halim ve Sevgül Cengiz çiftinin 2 çocuğundan 5'inci sınıf öğrencisi Doruk Cengiz, biriktirdiği harçlıkları ve ailesinin desteği ile dron satın aldı. Kısa sürede dronlara ilgisi artan Cengiz, internette izlediği, FPV olarak adlandırılan gözlüklü dron videolarının ardından kendi tasarımını yapmaya karar verdi. Yurt dışından parçalar getirttiren Cengiz, odasında kodlayıp, birleştirerek, 6 farklı FPV dron tasarladı. Dumlupınar Üniversitesi Tasarım Teknokent'teki Kuluçka Merkezi'nin desteğini de alan Cengiz, katıldığı TEKNOFEST Türkiye Dron Şampiyonası ön elemesini geçerek, finallere kaldı.

HEDEFİ MİLLİ TAKIMGözlük takılarak, kullanılan FPV dronu anlatan Doruk Cengiz, "Yurt dışından aldığım malzemelerle FPV dron tasarlıyorum. Lehimlerini yapıp, parçalarını birleştiriyorum. Kodlama ve yazılım ile kumanda, gözlük ayarlamasını da ben yapıyorum. Bu yazılımlar dron cihazının çalışmasını sağlıyor. Ailemin desteğiyle 6 dron tasarladım. Dumlupınar Üniversitesi Teknokent Kuluçka ve Ön Kuluçka'ya seçildim. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonra yola onlarla birlikte devam edeceğim" dedi.Mayıs ayında '19 Mayıs Kupası' adıyla TEKNOFEST'in çevrim içi düzenlediği Türkiye Dron Şampiyonası'nda ön elemeyi geçtiğini belirten Doruk Cengiz, hedefinin dron milli takımına seçilmek olduğunu söyledi. Cengiz, "Önümde şu an üç yarışma var. Birincisi 2 Temmuz'da Elazığ'da, ikincisi Ağustos'ta İzmir Bergama'da; eylülde İstanbul'da final yarışması. Şu anki hedefim, orada milli takıma girmek. Milli takıma girdikten sonra da Dünya Şampiyonası'na katılarak yarışmak istiyorum. Milli takım hedefimden sonra da dünya şampiyonluğunu kazanmayı istiyorum" diye konuştu. 

FPV dron tasarlayan Doruk Cengiz, ön elemenin ardından ikinci etap final yarışmalarına da katılacak.


11 yaşındaki Doruk, dron tasarımıyla TEKNOFEST finalinde
11 yaşındaki Doruk, dron tasarımıyla TEKNOFEST finalinde
11 yaşındaki Doruk, dron tasarımıyla TEKNOFEST finalinde
11 yaşındaki Doruk, dron tasarımıyla TEKNOFEST finalinde
11 yaşındaki Doruk, dron tasarımıyla TEKNOFEST finalinde
11 yaşındaki Doruk, dron tasarımıyla TEKNOFEST finalinde
11 yaşındaki Doruk, dron tasarımıyla TEKNOFEST finalinde
11 yaşındaki Doruk, dron tasarımıyla TEKNOFEST finalinde
11 yaşındaki Doruk, dron tasarımıyla TEKNOFEST finalinde
11 yaşındaki Doruk, dron tasarımıyla TEKNOFEST finalinde
11 yaşındaki Doruk, dron tasarımıyla TEKNOFEST finalinde
11 yaşındaki Doruk, dron tasarımıyla TEKNOFEST finalinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

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