11 yaşındaki Derya Taygan, 13 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu
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11 yaşındaki Derya Taygan, 13 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu

04.02.2021 10:51 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:54
11 yaşındaki Derya Taygan, 13 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu

Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji İzmir Çiğli Bilim Kampüsü öğrencisi 11 yaşındaki Derya Taygan, şampiyon oldu.

Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji İzmir Çiğli Bilim Kampüsü öğrencisi 11 yaşındaki Derya Taygan, şampiyon oldu. Taygan, "İkinci kez katılacağım Sofya Trophy'den altın madalya hedefliyorum" dedi.

Ankara'da geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji İzmir Çiğli Bilim Kampüsü öğrencisi 11 yaşındaki Derya Taygan, şampiyon oldu. Derya Taygan, antrenörünün tavsiyesi üzerine 13 yaş grubunda yarıştı ve aralarında, kendisinden yaşça büyüklerin de yer aldığı 11 sporcuyu geçerek ilk sırayı aldı.

"BU KEZ HEDEFİM ALTIN"

Derya Taygan, "Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyayı aldım. Ülkemi dünyada en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.

"ÖĞRENCİMİZ BİZLERİ GURURLANDIRDI"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Artistik buz pateni branşında Milli sporcumuz ve değerli öğrencimiz Derya Taygan, daha önce katıldığı birçok turnuva ve yarışmada elde ettiği derecelerle bizleri gururlandırdı. Bulgaristan ve Sırbistan'da gerçekleşen turnuvalarda da ülkemizi başarıyla temsil etti. Öğrencimizi yürekten kutluyor, başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"PANDEMİDE DE SPORCULARIN YANINDAYIZ"

Sportif faaliyetlerin akademik gelişimin bir parçası olduğunu ifade eden Genel Müdür Ali Rıza Lüle, "Öğrencilerimiz, genç yaşta sportif bir kimlik kazanarak disiplinli ve azimli çalışmayı öğreniyor. Pandemi sürecinde de, öğrencilerimizin ilgileri yönünde hem bireysel branşlar hem de takım sporlarına katılımlarını destekliyoruz" diye konuştu.


11 yaşındaki Derya Taygan, 13 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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