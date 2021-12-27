11 yaşındaki çoban dondurucu soğukta sürü güdüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

11 yaşındaki çoban dondurucu soğukta sürü güdüyor

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Güncel

11 yaşındaki çoban dondurucu soğukta sürü güdüyorSİVAS Sivas'ta 11 yaşındaki minik Ömer, babası hasta olduğu için dondurucu soğuğa aldırış etmeden çobanlık yaparak sürü güdüyor.

SİVAS (İHA) - 11 yaşındaki çoban dondurucu soğukta sürü güdüyor

SİVAS Sivas'ta 11 yaşındaki minik Ömer, babası hasta olduğu için dondurucu soğuğa aldırış etmeden çobanlık yaparak sürü güdüyor.

Sivas'a bağlı Yıldız belgesinde dondurucu soğuğa aldırış etmeden sürü güden 11 yaşındaki çoban görenlerin dikkatini çekiyor. Ortaokul 6. Sınıf öğrencisi olan Ömer Aktaş, hasta olan babası çalışamadığı için okul vakti dışında çobanlık yaparak abisine yardım ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu şu günlerde Ömer'in ailesine destek olmak için verdiği mücadele yürek ısıtıyor. Babası hasta olduğu için çalışmak zorunda olduğunu belirten minik Ömer, yaptığı işin kendisine çok zor gelmediğini ama ellerinin çok üşüdüğünü belirtti. Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Ömer en çok kuzusunu sevdiğini söyledi.

11 yaşındaki çoban dondurucu soğukta sürü güdüyor

11 yaşındaki çoban dondurucu soğukta sürü güdüyor

11 yaşındaki çoban dondurucu soğukta sürü güdüyor

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title