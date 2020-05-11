11 yaşındaki çoban dereye düşüp, boğuldu
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11 yaşındaki çoban dereye düşüp, boğuldu

11 yaşındaki çoban dereye düşüp, boğuldu
11.05.2020 12:06 | Son Güncelleme: 11.05.2020 12:06

ERZURUM'un Horasan ilçesine bağlı Akçataş Mahallesi'nde dün dereye düşen Doğan Polat'ın (11), iz takip ve kadavra köpekleriyle yapılan aramalar sonunda cansız bedeni bulundu.

ERZURUM'un Horasan ilçesine bağlı Akçataş Mahallesi'nde dün dereye düşen Doğan Polat'ın (11), iz takip ve kadavra köpekleriyle yapılan aramalar sonunda cansız bedeni bulundu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Horasan ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Akçataş Mahallesi'nde meydana geldi. İnekleri otlatmak için araziye çıkan Doğan Polat, eriyen kar suları ve yağmur nedeniyle suyu yükselen dereye düştü. Küçük çobanın suya düştüğünü gören köylüler, jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma da Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nden yardım istedi. Gece yarısına kadar derede yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Bu sabah, AFAD ve jandarma ekipleri, iz takip ile kadavra köpekleriyle yeniden arama başlattı. Ekipler, akıntı nedeniyle bellerine halat bağlayarak derede yaptıkları aramada, Doğan Polat'ın cansız bedenini, suya düştüğü yerden yaklaşık 1,5 kilometre uzakta taşlar arasına sıkışmış halde buldu.

Jandarma ekiplerinin yardımıyla çıkarılan küçük çobanın cenazesi, otopsi için Horasan Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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