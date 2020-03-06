11 yaşındaki bir çocuk önerdi, NASA kabul etti: Mars 2020 keşif aracının adı "Perseverance" oldu
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11 yaşındaki bir çocuk önerdi, NASA kabul etti: Mars 2020 keşif aracının adı "Perseverance" oldu

06.03.2020 07:13 | Son Güncelleme: 06.03.2020 07:13
11 yaşındaki bir çocuk önerdi, NASA kabul etti: Mars 2020 keşif aracının adı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (), Kızıl Gezegen Mars'a göndereceği uzay aracının isminin "Perseverance" (Sebat) olarak belirlendiğini açıkladı.


NASA'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada, Mars 2020 keşif aracının isminin belirlenmesi için ABD'nin çeşitli eyaletlerinden yazdıkları kompozisyonları gönderenler arasında düzenlenen yarışmayı "Perseverance" ismini öneren Virginia'dan 11 yaşındaki Alexander Mather'in kazandığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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