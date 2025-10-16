11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

Yaklaşık 40 madde içermesi planlanan yeni Yargı Paketi üzerindeki çalışmalar Adalet Bakanlığı tarafından sürdürülüyor. Tasarının Meclis'e sevk edilip onaylanmasının ardından Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. 11. Yargı Paketi'nin kapsamı, özellikle mahkûm yakınları tarafından yakından takip ediliyor. Pakette infaz düzenlemesi veya genel af gibi maddelerin bulunup bulunmadığına dair gelişmeler, kamuoyunun ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

8 Ekim'de gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi'ne dair çalışmaların Adalet Bakanlığı ile birlikte sürdüğünü belirtti. Güler, sürecin son aşamaya yaklaştığını ifade ederek, "Önümüzdeki haftalarda çalışmaları tamamlayıp Meclis Başkanlığı'na sunacağız." açıklamasında bulundu.

GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

11. Yargı Paketi'ne ilişkin hazırlıklar kamuoyunda büyük merakla izlenmeye devam ediyor. Paketin Meclis'e sunulması ve yasalaşma sürecine dair yeni bir gelişme yaşandığında, güncel bilgiler haberimize eklenecektir.