11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, 11. Yargı Paketi meclisten geçti mi?

Yargı reformunun yeni adımı olarak değerlendirilen 11. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Özellikle paketin içeriğinde hangi değişikliklerin yer alacağı ve ne zaman Meclis'e geleceği soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Kamuoyunda "11. Yargı Paketi Meclis gündemine geldi mi, ne zaman sunulacak?" soruları art arda gündeme geliyor. 11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Adalet Bakanlığı ile yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Önümüzdeki haftalarda hazırlıkları tamamlayıp Meclis Başkanlığı'na sunacağız." ifadelerini kullandı. Böylece paketin kısa süre içinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

SİBER SUÇLARDA CEZALAR ARTACAK

Yeni yargı paketinde internet dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar gibi dijital suçlara yönelik yaptırımların ağırlaştırılması planlanıyor. Bu kapsamda özellikle çevrim içi ortamlarda işlenen suçların önlenmesi hedefleniyor.

GENÇLERE YÖNELİK SUÇLARDA YAPTIRIMLAR GÜÇLENECEK

Pakette, gençleri hedef alan suçlarla mücadeleye yönelik yeni düzenlemeler de yer alacak. Bu tür suçları işleyenlere verilen cezaların artırılması öngörülüyor.

HAVAYA ATEŞ AÇMAK BAĞIMSIZ SUÇ SAYILACAK

Düğün, kutlama veya asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş açılması artık bağımsız bir suç olarak değerlendirilecek. Ayrıca kurusıkı tabancalar da bu düzenlemenin kapsamına dahil edilecek.

TRAFİKTE YOL KESMEYE AĞIR CEZA

Trafikte yol kesme, kamu düzenini bozma ve tehlike oluşturma fiilleri artık ayrı bir suç başlığı altında ele alınacak. Böylece bu eylemlere yönelik cezalar daha caydırıcı hale getirilecek.

ÇOCUKLARA YÖNELİK SUÇLARDA CEZA SİSTEMİ YENİLENECEK

Yeni düzenlemeye göre çocuklara yönelik cezalarda yaşa bağlı indirim sistemi değişecek. Yaş büyüdükçe indirim oranı azalacak; özellikle ağır suçlarda çocukların cezai sorumluluğu artırılacak.

AF DÜZENLEMESİ PAKETTE YOK

Kamuoyunda sıkça gündeme gelen af beklentisine ise bu pakette yer verilmeyecek. 11. Yargı Paketi, daha çok mevcut ceza sisteminde caydırıcılığı artırmayı hedefliyor.