11. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu

27.10.2019 13:54

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nda erkekler ve kadınlarda Kenyalı sporcular birincilikleri parkur rekoru kırarak kazandı.

Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyon, Türk ve yurt dışından gelen 1150 sporcunun katılımıyla, 10 kilometrelik parkurda düzenlendi.

Belediyenin Kazlıçeşme'deki başkanlık binası önünden başlayan yarışta erkeklerde Kenyalı Sang Benard Cheruiyot, 28 dakika 52 saniyeyle, kadınlarda da aynı ülkeden Daisy Jeptoo Kimeli, 32 dakika 55 saniyeyle parkur rekoru kırarak ilk sırayı aldı.

Organizasyonda erkekler ve kadınlarda ilk üçe giren sporcular ve dereceleri şöyle:

Erkekler:

1- Sang Benard Cheruiyot (Kenya) 28.52

2- Sintayehu Dinksa Jena (Etiyopya) 28.56

3- Edwin Nyandusi Mokua (Kenya) 29.06

Kadınlar:

1- Daisy Jeptoo Kimeli (Kenya) (32.55)

2- Emmaculate Jebet (Kenya) (33.01)

3- Biruk Konjit Tilahun (Etiyopya) (34.48)

Bu arada, Türk sporcular arasında en iyi dereceleri kadınlarda 4. sırayı alan Sebahat Akpınar (35.37) ile, erkeklerde 9. olan Alper Demir (30.08) elde etti.

Organizasyonda dereceye girenlere altın, gümüş ve bronz madalyaları Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Bu arada, 93 yaşındaki Safder Kartoğlu'nun da katıldığı organizasyon için alınan 25 liralık kayıt ücretlerinin tamamının Türk Kızılay'a bağışlandığı belirtildi.

Kaynak: AA