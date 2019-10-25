11. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu

25.10.2019 13:26

Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu, 27 Ekim Pazar günü yapılacak.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre koşuya Türkiye ve yurt dışından yaklaşık bin sporcu katılacak.

Belediyenin Kazlıçeşme'deki başkanlık binası önünden başlayacak koşuda, yarışmacılar 10 kilometrelik bir parkurda mücadele edecek.

Üç farklı kategoride gerçekleştirilecek koşuda dereceye girenlere altın, gümüş ve bronz madalya verilecek. Koşucular, göğüs numaralarına takılan özel bir çiple takip edilecek.

Koşu dolayısıyla ilçede pazar günü 08.00-12.00 saatlerinde Abay Caddesi, Zakirbaşı Sokağı, Balıklı Kazlıçeşme Yolu Sokağı, Belgrad Kapı Yolu Sokağı, İmam Hatip Yolu Sokağı, Asım Kazancıgil Caddesi, Seyitnizam Caddesi, Balıklı Silivrikapı Yolu Sokağı, Balıklı Seyitnizam Yolu Sokağı, Yunus Emre Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Semiha Şakir Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, 40. Sokak, Zübeyde Hanım Caddesi araç trafiğine kapalı olacak.

Kaynak: AA