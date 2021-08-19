11. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları yapılıyor
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11. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları yapılıyor

11. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yenice Kaymakamlığı, Yenice Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından her yıl Yenice'de düzenli olarak yapılan Ulusal Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışlarının 11'ncisi 22 Ağustos 2021 Pazar günü yapılıyor.

Yenice Kaymakamlığı, Yenice Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından her yıl Yenice'de düzenli olarak yapılan Ulusal Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışlarının 11'ncisi 22 Ağustos 2021 Pazar günü yapılıyor.

Türkiye'nin en iyi dağ bisiklet parkurlarından birine sahip olan Yenice, Türkiye'nin en iyi bisikletçilerinin muhteşem performansına her yıl ev sahipliği yapıyor. Yenice yarışları, 22 Ağustos 2021 Pazar günü Ihlamur Teras ve Yazıköy güzergahları arasında yapılacak. Yarışmalardan bir gün önce yarışmaya katılacak sporcular, yarış güzergahında antrenman yapacaklar.

Yenice Belediyesi'nin daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yapılan yarışlara ana sponsor olacağını söyleyen Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, "Doğa turizminin olmazsa olmazlarından olan, doğa sporlarının en önemli branşı olan dağ bisiklet yarışlarına halkımızın ve gençlerimizin ilgisini artırmak, ilçe tanıtımına katkı sağlamak için bu organizasyonu her yıl olduğu gibi bu yıl da üstleniyoruz. Uluslararası düzeyde olacak yarışlarda çok sayıda yabancı uyruklu yarışmacıyı da Yenice'de konuk etmekten mutluluk duyuyoruz ve tüm bisikletseverleri, Yenice halkımızı etkinliğimize davet ediyoruz" dedi. - KARABÜK

11. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları yapılıyor
11. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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