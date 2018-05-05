Tekirdağ'da Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından "11. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Bedesten Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Bulgaristan, Irak, Filistin, Yunanistan, Filipinler, Suriye, Somali gibi 15 farklı ülkeden öğrenciler katıldı.

Ülkeler arasında kardeşlik köprüleri kurulması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğin bu yılki teması "Onlarca Renk, Yüzlerce Kültür Dünya 5'ten Büyüktür" olarak belirlendi.

Dünyanın dört bir yanından öğrenim görmek için Türkiye'ye gelen öğrenciler, etkinlikte hem kendi kültürlerini tanıtma hem de başka kültürleri tanıma fırsatı buldu.

Etkinlikte konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, dünyanın farklı bölgelerinden, farklı renklerden, farklı milletlerden öğrencileri Tekirdağ'da misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Öğrencilerin Türkiye'de yabancılık çekmeden kendi ülkelerindeki gibi yaşamlarını rahatlıkla sürdürdüklerini belirten Ceylan, "203 ülkeden 115 binden fazla öğrenci ülkemizde eğitim alıyor. Bu öğrencilerin ülkelerinde daha başarılı, daha etkili olabilmeleri için eğitimlerine katkı sağlıyoruz. İlimizde hem üniversitemiz hem de Tekirdağ halkı öğrencileri en iyi şekilde misafir ediyor. İnşallah bu arkadaşlar daha sonra ülkelerine dönünce birer gönül elçisi olacaktır." diye konuştu.

Tekirdağ Uluslararası Öğrenci Derneği (UÖD) Başkanı Rahim Celep ise dernek olarak Namık Kemal Üniversitesi'ne (NKÜ) kendi tercihleri ile gelen 32 farklı ülkeden öğrencilerle beraber olduklarını söyledi.

Celep, ülkelerinden uzakta, öğrencilerin birlik içinde kendi kültürlerini yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Derneğin ilk kurulduğunda 64 olan öğrenci sayısı bugün muazzam bir artışla 533'e ulaşmıştır. Misafir öğrenciler için eğitim ve sosyal etkinlik faaliyetleri düzenlenmektedir. Bu sayede farklı coğrafyalardan gelmiş yüzlerce öğrenci aynı milletin fertleri oldukları şuuru verilmektedir. Tekirdağ Uluslararası Öğrenci Derneği renk, dil, din, ırk, bölge yarımı yapmaksızın, dünyanın dört bir yanından ülkemize eğitim için gelen misafir öğrencilere eğitim hayatları boyunca en iyi şekilde hizmet verebilmek için çalışıyor."

Öğrenciler, konuşmaların ardından, açtıkları stantlarda ülkelerine özgü ürün, motif ve oyunları sergiledi.