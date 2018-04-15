11. Uluslararası Öğrenci Buluşması

Kocaeli'de, "Dünya 5'ten büyüktür" sloganıyla 11'incisi düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşması'nda, yabancı üniversite öğrencileri kültürel ürünlerini sergiledi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 60 ülkeden üniversite öğrencileri, ülkelerinin yemekleri ile kıyafet ve hediyelik eşyalarını tanıttı.

Yöresel oyunların da sergilendiği etkinlikte, vatandaşlar yabancı öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaçoban, uluslararası öğrencilerin kültürlerini tanıtma noktasında bu etkinliğin önemli olduğunu söyledi.

Organizasyona 60 ülkenin katıldığını ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Karaçoban, "Burada öğrenciler, ülkelerini yemekleriyle gösterileriyle tanıtıyorlar. Halkımız da burada gidemeyeceği birçok ülkeyi görme imkanı sağlıyor. Amacımız bu çocukların ne kadar güzel çocukları olduğunu görsün. Bu çocuklarında ülkemizden ayrılırken bizim ülkemizden güzel duygularla ayrılsın istiyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan Gürcü Nona Sharade, etkinliğin farklı kültürleri tanıma açısından verimli olduğunu belirterek, "Çok güzel bir etkinlik. Uluslararası öğrencilerini bu etkinlikle bir araya gelmesi sağlanıyor. Biz farklı kültürler öğrenirken onlarda bizim kültürlerimizi öğreniyor." ifadelerini kullandı.

Etiyopyalı Muhammed Osman da böyle bir etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.