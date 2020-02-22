"11. Uluslararası Dergi Fuarı" başvuruları başladı

22.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:48

Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tarafından bu yıl 18-22 Nisan arasında gerçekleştirilecek "11. Uluslararası Dergi Fuarı"na başvurular başladı.

Eyüpsultan Belediyesi ev sahipliğinde Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde okurlarla buluşacak fuara, bu yıl 30 ülkeden 600'den fazla derginin katılması bekleniyor.

Fuara ayrıca, dergiciliğin teşviki ve yeni dergicilerin yetiştirilmesi hedefiyle okullarda ve gençlik merkezlerinde verilen eğitimlerle yayın hayatına başlayan 400'den fazla okul ve fanzin dergisi konuk olacak.

Edebiyat, sanat, kültür, siyaset, gençlik, çocuk ve akademi alanlarında çeşitli dergilerin yer alacağı fuarın bu yılki ana teması ise "21. yüzyılın son kahramanları: Dergi Editörleri" olarak belirlendi.

Aralarında Arnavutluk, Almanya, Bosna Hersek, Mısır, Endonezya, Kosova, Belçika, Mısır, Sırbistan, Yunanistan, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya'dan katılımcıların yer alacağı fuara, 30 ülkeden dergiler iştirak edecek.

Panel, sergi, şiir dinletileri ve çeşitli konferansların da yapılacağı fuara katılmak isteyen dergilerin için son başvuru tarihi, 15 Mart olarak açıklandı. Fuara başvurular "www.dunyadergilerbirligi.com" adresinden yapılabilecek.

Dünya Dergiler Birliği hakkında

DERGİBİR, 20 dergi editörü ve yayın yönetmeninin bir araya gelmesi ile 2008 yılında kuruldu. 20 Ekim 2010'da ilk dergi fuarını düzenleyen birlik, 2014 yılına kadar "Türkiye Dergi Editörleri ve Yayın Yönetmenleri Birliği" ismini kullandı. Birlik, Şubat 2015'te ise "Tüm Dergiler Derneği" adıyla bir kurum haline geldi.

"5. Dergi Fuarı"ndan sonra bünyesine yurt dışından dergilerin katılması ile uluslararası bir platform olmaya başlayan kurum genişletilerek Dünya Dergiler Birliği kuruldu.

Yaklaşık 30 ülkeden derginin katılım gösterdiği DERGİBİR'in ilk başkanı, Filistin'den Dr. Abid Khouja oldu. 2019 yılından beri ise DERGİBİR'in başkanlığını Metin Uçar yürütüyor.

Her ay bir derginin ev sahipliğinde toplantı yapan birlik, aynı zamanda yeni dergicilerin yetiştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri, okullarda dergicilikle ilgili etkinlikler düzenliyor.

Kaynak: AA