09.10.2019 13:59

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından, tekstilde yeni teknoloji ve metodlarla katma değerli ihracatın artırılması amacıyla düzenlenen "11. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Techxtile Start-Up Challenge"da finale kalan projeler belirlendi.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) yapılan açıklamaya göre, proje teslim tarihinin sona ermesiyle başlayan, "Tüm Proje Sahipleri İçin Genel Girişimcilik Eğitimi" ve "Ön Elemeyi Geçen Projeler İçin Pitching Eğitimi"nin ardından projeler Değerlendirme Kurulu'na sunuldu.

Kurul, 31 proje arasından Techxtile Start-Up Challenge finalinde yarışmak üzere 15 start-up projesi ve proje yazma eğitimi ödülüne layık görülen 3 Ar-Ge merkezini seçti.

Finale kalan girişimciler, Proje Danışmanı Ufuk Batum tarafından verilecek mentorlük desteğiyle iş modellerini daha da geliştirerek, 22-23 Ekim'de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Techxtile Start-Up Challenge'da son sunumlarını yapacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, finale kalamayan proje sahiplerinin de bu süreçte aldıkları eğitim ve yaşadıkları deneyimlerle çok önemli kazanımlar elde ettiklerini belirtti.

Proje sahiplerine teşekkür eden Engin, şu ifadeleri kullandı:

"Tekstilde bilişim, yenilikçi malzemeler, teknik tekstiller, sektöre özel uygulamalar, yeni üretim süreçleri, çevreci ve sürdürülebilir alanlar konularını içeren projeler kabul edildi. Dereceye giren proje sahipleri Milano'da 10 gün sürecek Kuluçka ve Hızlandırıcı Programı'na katılım, bir yıl süreyle profesyonel mentorlük desteği, Ulukoza programı ile 200 bin lira değerinde TÜBİTAK hibesine başvurma desteği, patent başvurusu ve yüzde 100 firma kuruluş desteği, şirket kurma masraflarının karşılanması, bir yıllık muhasebe desteği, Bursa Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi imkanlarından faydalanmak gibi ödülleri almaya hak kazanacak."

Kaynak: AA