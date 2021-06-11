11. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi İçin 29 Fakülte Temsilcisi ile Toplantı Gerçekleşti

11. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi için 29 Fakülte Temsilcisi ile Toplantı Gerçekleşti Üniversitemiz Ziraat Fakültesi tarafından 18-19 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek olan 11. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi için 29 fakülte temsilcisinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.