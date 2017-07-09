11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi: 269 Gözaltı

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini, son 3 gün içerisinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda da toplam 269 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.



İçişleri Bakanlığından, bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklamada bulunuldu. Açıklamaya göre, Hakkari'de 2, Ağrı'da 4, Şırnak'ta 5'i teslim olan olmak üzere toplamda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Son 3 gün içerisinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 269 şahıs gözaltına alındı.



Hakkari Yüksekova Dağlıca Yolu üzerindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı girişindeki polis noktasına eylem girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarından 2'si kobra aracı ile takip edilerek etkisiz hale getirildi. Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Tendürek Dağı batı bölgesinde 4 terörist, düzenlenen operasyonda F-16 savaş uçakları tarafından açılan ateşle etkisiz hale getirildi. Şırnak'ta, PKK/KCK silahlı terör örgütünden kaçtıklarını beyan eden, 1'i yaşı küçük olmak üzere 5 bölücü terör örgütü mensubu, Silopi Habur Sınır Kapısında, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son 3 gün içerisinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 7 Temmuz Cuma günü 205 kişi, 8 Temmuz Cumartesi günü 38 kişi, bugün ise 26 kişi olmak üzere toplam 269 şahıs gözaltına alındı.



KAYMAKAMA SALDIRIYLA İLGİLİ 46 KİŞİ YAKLANDI



Siirt Baykan'da Baykan Kaymakamına yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, saldırı ile ilgili 46 şahsın yakalandığı belirtildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında bahse konu saldırıyı gerçekleştiren örgüt mensupları ile iltisaklı ve milis işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları değerlendirilen 45'i il merkezinde 11'i ilçelerde olmak üzere toplam 56 şahsa yönelik 07.07.2017 tarihinde yapılan planlı ve eş zamanlı operasyon neticesinde; aralarında HDP Merkez-İlçe Başkanı Şükrü Timurtaş ve Siirt Belediyesi eski Eş Başkan Yardımcısı Musa Kurhan'ında aralarında bulunduğu 27 şahıs gözaltına alındı.



Ayrıca, Van Merkez'de, Ak Parti Özalp ilçe başkan yardımcısına yönelik olarak gerçekleştirilen saldırı ile ilgili 54 şahsın yakalandığı kaydedilirken, Diyarbakır Lice'de AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın öldürülmesi olayı ile ilgili 23 şahsın yakalandığı belirtildi.



(İlker Turak / İHA))