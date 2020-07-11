11 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 11 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu? 11 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 11 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 11 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu.

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11 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 48.813 test yapıldığı ve 1.016 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 21 kişi hayatını kaybetti ve 1.334 kişi iyileşti.

11 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

11 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 211.981 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.344'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.194 toplam entübe hasta sayısının ise 401 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 193.217 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı." dedi.

Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/7ZtF9EbfKS

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 11, 2020

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Kaynak: Tamindir