11 Temmuz Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

11 Temmuz Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 11 Temmuz'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilec

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 11 Temmuz Pazar Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Temmuz Pazar İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 4434393

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKCAN, ALİÇAVUŞ, ASLIHAN, AYTEN, BİLGİLİ, CENGİZ, DEMİRALP, EGENUR, ENİSE, ESENKAYA, FEHİME, GÖKMEN, GÜLTEKİN, GÜVERTE, HANZADE, HAVUZ, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, KARTEPE, KAİME, KORKUT, KUZGUN, KÖKNAR, KÜLHAN, OLİMPİYAT, SAFFET, SELAMOĞLU, SUMAK, TANIK, TAŞKIRAN, TECELLİ, YAKINSU, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAMLIBEL, İLKER sk/ İSLAMBEY mah BAHARİYE, BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, BERKANT, BİLGİ, CİVAN, ERTUĞRUL, FELEK, FEVZİYE, FİRUZAN, GALİP, GÜNGÖRMÜŞ, GÜVENLİ, KAVACIK, KORHAN, NURSEMA, RAST, RİSALE, SALİM, TRUVA, YAMAN, YAMANER, YASA, YAYLA DAĞI, YILDIRIM BEYAZIT, YÜZBAŞI, ÇAYBAŞI, ÇELİKBİLEK, ÇERKEZ sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 15. sk bölgelerinde 11/07/2021 01:00:00 - 11/07/2021 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4445327

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AK, AKINCI, AYDINLIK, DOĞA, MEŞE TARLA, YAKUT, ÖZGÜR sk/ ANADOLU mah AKÇAM, ALEYNA, AYŞENUR, BARANDE, BAŞARI, BOLAYIR, CANAY, ERDEM, GÜZ, HAMD, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, KADER, KARADUMAN, KAZANCI, MEHİR, MERHAMET, MUZAFFER, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİMAR SİNAN, NURSELİ, ORBAY, ORTAKÖY, SAFİYE, SAHUR, SERVİNAZ, SULUDERE, TAKVA, TERTİP, TUNÇALP, TURHAN, YALÇINER, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ZAFERTEPE, ZEMHERİ, ÇALIKUŞU, ÇINARALTI, İPAR, ŞAYESTE, ŞEFAAT, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL, ŞEMSİ EFENDİ, ŞÜKÜR sk/ NENEHATUN mah ALA, ALİCENAP, AZİME, BELEK, BEYİT, ENBİYA, ERGÜL, GAZEL, GÜLSULTAN, KARADUT, KIBRIS, LİLA, MASUM, REŞİT, RIFAT ILGAZ, SANTRAL, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ZUHAL, ÜMRAN, ÜNER, İLHAN, İNTİZAM, İPLİKÇİ, İREM, ŞEHRAZAT, ŞEHREMİNİ sk/ TAŞOLUK mah KENT sk/ YAVUZ SELİM mah AHBAP, ALATAŞ, ANZER, ARAFAT, ASMAALTI, AZAMET, BAHRİYELİ, BALKOÇ, BATIHAN, BAŞKALE, BERİVAN, BEYDAĞI, CANDAR, CANTÜRK, CEYHAN, CİHANSER, DEVA, DOKTOR, DİLRUBA, ERTEKİN, FLORYA, HANDEGÜL, HASANKEYF, HASKÖY, IŞIKLAR, KAYIHAN, KIBRIS, KILIÇALP, KIRÇEŞME, MALKOÇ, MARMARA, MAZHAR, MEHMET EFENDİ, MEHMETBEY, MEHVEŞ, MESUDİYE, MEVSİM, MÜRVET, MİKAİL, MİLAS, MİRCAN, NAMAZ, NARLIBAHÇE, NESLİŞAH, NEVBAHAR, ODUNCU, OKUYAN, PINARCIK, SAFİR, SAKİNE, SANATKAR, SEVBAN MEHMET, SEYMEN, SIDIKA, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TATLIPINAR, TAŞOVA, TESTİ, UĞURCAN, YAYLAGÜL, YEDİ GÖLLER, YEŞİLBURÇ, ZABİT, ÇAMÖZÜ, ÇANKIRI, ÇELİKTEPE, ÖZGİRAY, İKLİM, İLAYDA, İNKILAP sk/ İSLAMBE bölgelerinde 11/07/2021 01:20:00 - 11/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4346438

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA sk/ MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL, AKSA, ALTINOLUK, AŞIK SEYRANİ, FIRTINA, ULUGAZİ, ÜLKE sk/ İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ALİ KUŞÇU, KILIÇTAR, NURCİHAN sk bölgelerinde 11/07/2021 09:00:00 - 11/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4431343

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 11/07/2021 09:00:00 - 11/07/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4443327

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah YILDIRIM BEYAZIT sk/ HİCRET mah AHU, AYDOĞDU, BASİRET, BÜKLÜM, HİCRET, KIBRIS, KINIK, LİMON ÇİÇEĞİ, MUHTEREM, ORHUN, SABA, SAMİ, SİPER, YAVUZ SULTAN, ŞİNASİ sk/ İSLAMBEY mah AYTUNCA, BAHARİYE, BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, BERKANT, BİLGİ, BİRHAN, CİVAN, DURUSU, ERTUĞRUL, FELEK, FEVZİYE, FİRUZAN, GALİP, GÜLSU, GÜNGÖRMÜŞ, GÜVENLİ, HAMİDE, KORHAN, KİLİM, NURSEMA, NİZAMİYE, RAST, SALİM, TUĞRULBEY, TÖREN, ULUCA, YAMAN, YAYLABAŞI, YEŞİL VADİ, YILDIRIM BEYAZIT, YUKARI PINAR, YÜZBAŞI, ÇAĞRI, ÇELİKBİLEK, ÇERKEZ, ÇİSİL sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1169. sk bölgelerinde 11/07/2021 09:00:00 - 11/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4444374

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah DERSAADET sk bölgelerinde 11/07/2021 11:00:00 - 11/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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