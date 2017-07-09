11 Temmuz Kurbanlarının Cenazeleri Srebrenitsa'ya Ulaştı

Bosna Savaşı sırasında 11 Temmuz 1995'te 8 binden fazla Boşnak'ın öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımının 22'nci yılında toprağa verilecek 71 kurbanın cenazelerini taşıyan tır, başkent Saraybosna'nın ardından cenaze töreninin yapılacağı Srebrenitsa'ya ulaştı.



Sabah saatlerinde Bosna Hersek'in orta kesimlerinde bulunan Visoko'dan yola çıkan ve başkent Saraybosna'dan geçen konvoy, 11 Temmuz'da cenaze törenin yapılacağı Srebrenitsa'ya bağlı Potoçari'de kurban yakınları tarafından gözyaşlarıyla karşılandı.



Soykırım kurbanlarının tabutları Bosna Savaşı sırasında BM bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına yerleştirildi.



Srebrenitsa'da oğullarını, eşlerini, babalarını ve kardeşlerini kaybeden kurban yakınları burada gözyaşları eşliğinde tabutlara sarıldı. Kurban yakınları sevdiklerinin cenazeleri başında dualar okudu.



Yarına kadar fabrikada bekletilecek cenazelerin, daha sonra 11 Temmuz'da defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınacağı öğrenildi.



Srebrenitsa soykırımının 22. yılında defnedilecek 71 kurbandan en gencinin öldürüldüğünde 15 yaşında olan Damir Suljic ve en yaşlısının ise 72 yaşındaki Alija Salihovic olduğu açıklanmıştı.



Srebrenitsa'da ne oldu?



Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Sırp birlikleri tarafından işgalinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplar'a teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti.



Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü. Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.



Potoçari Anıt Mezarlığı'nda bu yıl yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 575'e yükselmiş olacak.