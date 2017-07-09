11 Temmuz'da Defnedilecek Cenazeler Srebrenitsa'ya Uğurlandı - Saraybosna

Bosna Savaşı sırasında 11 Temmuz 1995'te 8 binden fazla Boşnak'ın öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımının 22'nci yılında toprağa verilecek 71 kurbanın cenazelerini taşıyan tır, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi.



Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'da düzenlenecek anma töreninde toprağa verilecekleri taşıyan konvoy, Srebrenitsa'ya hareketinden önce Saraybosna'da gözyaşları ve dualarla karşılandı.



Başkentteki Cumhurbaşkanlığı binası önüne gelen konvoyu burada, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Bakir İzetbegovic, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novalic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un yanı sıra çok sayıda vatandaş karşıladı.



İzetbegovic, Srebrenitsa soykırımının bazıları tarafından sürekli inkar edildiğini söyleyerek, "Soykırımı inkar edenler için anıt yapılması, savaş suçlularının aklanması ve benzeri birçok konuda provokasyon yapılıyor. Bunların üstesinden olumlu bir şekilde gelebilmek için güce ihtiyacımız var. Bu karmaşık yapıdaki ülke için başka çıkış yolu yok." dedi.



Büyükelçi Koç da Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenleri anmanın son derece önemli olduğuna işaret ederek, yaşananların unutturulmaması gerektiğini belirtti.



Cenazelerin bulunduğu konvoy daha sonra Saraybosna'da Öldürülen Çocuklar Anıtı ve iki büyük katliamın yaşandığı Markale pazar yerinden geçerek, dualar, gözyaşları ve çiçeklerle Srebrenitsa'ya uğurlandı.



Visoko'da da anma töreni



Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Visoko'dan sabah saatlerinde hareket eden tırın cenazelerini taşıdığı soykırım kurbanları için Visoko Şehit Mezarlığın'da da anma töreni düzenlendi.



Visoko Belediye Başkanı Amra Babic, buradaki konuşmasında, Bosna Savaşı'nın adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini ifade ederek, 11 Temmuz'da toprağa verilecek kurbanlardan en gencinin 15 yaşındaki Damir Suljic, en yaşlısının ise 72 yaşındaki Alija Salihovic olduğunu anımsattı.



Tırda kardeşinin ve yeğeninin cenazesinin bulunduğunu söyleyen Beriz Mehmedovic de sevdiklerinin toprağa verilmesi için uzun süre beklediklerini anlatarak, "Bu, halkımız için büyük acı. Kardeşimi en son 1992'de gördüm." dedi.



Tır şoförü Husejin Ahmetlic de kendisini son derece hüzünlü hissettiğini dile getirerek, bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla az sayıda kurbanın kimlik teşhisi yapıldığı için sadece bir tırın yola çıktığını bildirdi.



Srebrenitsa'ya ulaştırılan tabutlar, BM bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında törene kadar muhafaza edilecek.



Toprağa verilen kurban sayısı 6 bin 575'e yükselecek



Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Sırp birlikleri tarafından işgalinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplar'a teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti.



Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü. Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.



Potoçari Anıt Mezarlığı'nda bu yıl yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 575'e yükselmiş olacak.