11 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi Mert Günok varsa sorun yokLigin en az gol yiyen kalecisiMilli takımda da fark yarattıGeçen sezonun da en az gol yiyen file bekçisiydiSÜPER LİG21.00 Göztepe - GençlerbirliğiGALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü maçı öncesindeki son idmanını yapacak.

Mert Günok varsa sorun yok Ligin en az gol yiyen kalecisi Milli takımda da fark yarattıGeçen sezonun da en az gol yiyen file bekçisiydiSÜPER LİG21.00 Göztepe - GençlerbirliğiGALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılar, Milli takımda da fark yarattıGeçen sezonun da en az gol yiyen file bekçisiydiSÜPER LİG21.00 Göztepe - GençlerbirliğiGALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü maçı öncesindeki son idmanını yapacak.16.00 Kafile uçakla Ankara'ya giderek karşılaşma için kampa girecek.BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.FENERBAHÇESarı-lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.TRABZONSPORBordo-mavili takım, Yukatel Denizlispor maçı için çalışma yapacak.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR10.30 Turuncu-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.TFF 1'İNCİ LİG20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - EskişehirsporAVRUPA'DAN FUTBOL18.00 Osasuna - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)18.15 Lazio - Sassuolo (Mert Müldür)20.30 Brescia - Roma (Mert Çetin - Cengiz Ünder*)20.30 Valladolid - Barcelona (Enes Ünal) 22.45 Juventus - Atalanta (Merih Demiral*)

Kaynak: DHA