11 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi
Mert Günok varsa sorun yokLigin en az gol yiyen kalecisiMilli takımda da fark yarattıGeçen sezonun da en az gol yiyen file bekçisiydiSÜPER LİG21.00 Göztepe - GençlerbirliğiGALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü maçı öncesindeki son idmanını yapacak.
11.07.2020 09:44 | Son Güncelleme: 11.07.2020 09:48
Mert Günok varsa sorun yok
Ligin en az gol yiyen kalecisiMilli takımda da fark yarattıGeçen sezonun da en az gol yiyen file bekçisiydiSÜPER LİG21.00 Göztepe - GençlerbirliğiGALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü maçı öncesindeki son idmanını yapacak.16.00 Kafile uçakla Ankara'ya giderek karşılaşma için kampa girecek.BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.FENERBAHÇESarı-lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.TRABZONSPORBordo-mavili takım, Yukatel Denizlispor maçı için çalışma yapacak.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR10.30 Turuncu-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.TFF 1'İNCİ LİG20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - EskişehirsporAVRUPA'DAN FUTBOL18.00 Osasuna - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)18.15 Lazio - Sassuolo (Mert Müldür)20.30 Brescia - Roma (Mert Çetin - Cengiz Ünder*)20.30 Valladolid - Barcelona (Enes Ünal)
22.45 Juventus - Atalanta (Merih Demiral*)
Kaynak: DHA