11 Temmuz 2021 Haberleri
11 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- EURO 2020 finalinde sahaya atlayan taraftarı güvenlik görevlileri güçlükle yakaladı
- İtalya'da Bonucci, Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en yaşlı futbolcu oldu
- UEFA, Avrupa Şampiyonası'na katılan takım sayısını 32'e çıkarmak istiyor
- Uzun süre aynısını yaptı! Kadının balkonda köpeğe eziyeti kameralarda
- Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı
- Çekya'da koronavirüs aşısı yaptıracaklara iPhone 12 verilecek
- Terörden temizlenen Cudi Dağı'nda gündüz festival, gece havai fişek
- Görevden dönen çevik kuvvet polisi, beylik tabancasıyla kafasına sıkarak intihar etti
- Çocukları taciz ettiği öne sürülen şahıs, vatandaşlar tarafından darbedildi
- Hatay'da korkunç olay! Uzman çavuş önce kız arkadaşını sonra kendisini öldürdü
- Ters köşe yaptı! Adaylığı gündemde olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan Cumhurbaşkanlığı tanımı: Parti genel başkanı olmamalı
- İngiltere'de Luke Shaw, Avrupa Şampiyonası finallerinde en erken golü attı
- Az kalsın facia yaşanıyordu! Yangından etkilenen 4'ü çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı
- Mine Tugay'dan yıllar sonra gündeme bomba gibi düşen Medcezir itirafı: Afaroz edildim
- Rusya'dan Antalya'ya gelen uçakta panik dakikaları! Nefessiz kalan yolcular kapıya hücum etti
- Galatasaray, Alex Moreno transferinde mutlu sona ulaşamadı
- 'Patara'dan kum çalındı' iddialarına Kaş Kaymakamlığı'ndan yanıt: Söylenenler asılsız
- Dev final öncesi skandal görüntüler! İngiliz taraftarlar bariyerleri yıkıp stada akın etti
- Takipçisinin yemek programı hakkında yaptığı yorum Demet Akalın'ın gözünü döndürdü: 4. dalga gelince göreceğim sizi
- Meteoroloji tahminleriyle tanınan Prof. Dr. Orhan Şen'den Kurban Bayramı öncesi uyarı: Akdeniz ve Ege'de hava sıcaklığı 35 derecenin üstüne çıkacak
- Hafriyat kamyonunun altında kalan 16 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
- Zeynep Demirel, Volkan'ı çok zorladı! Ağır antrenmana dayanamayan efsane kaleci pes etti
- Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 261 yeni vaka tespit edildi
- Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Mehmet Topal için harekete geçiyor
- Kızına 5,5 aylık hamile olan Bergüzar Korel'den karnı burnunda pozlar
- Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın aldığı karar sonrası 5 futbolcu kamptan ayrıldı
- Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, kırmızı bikinisiyle beğeni topladı
- İngiliz iş insanı tarih yazdı! Uzaya ulaşıp dünyaya geri döndü
- Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı
- Ünlü şarkıcı Hadise, yeni şarkısının başarısını siyah minisiyle dans ederek kutladı
- Son Dakika: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu
- 'Türkçe şarkı dinliyor musun?' sorusuna Bella Hadid'den şaşırtan yanıt! Favorisi bile var
- Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak paylaşımı sporseverlerden büyük alkış aldı
- Nefes borusuna simit kaçan 39 yaşındaki vatandaş, yaşamını yitirdi
- İranlı kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi
- Tosuncuk'un ifadesi alınırken istekleri bitmedi, avukatları poşet poşet taşıdı
- Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları: Luuk de Jong'u istiyoruz
- West Ham, Fenerbahçe'nin hedefindeki Yarmolenko'yla yolları ayırıyor
- Hafta içi İstanbul'a gelecek olan Kenan Karaman, Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak
- Aile arasında dehşet! Kendisine baltayla saldıran oğlunu tabancayla vurarak öldürdü
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