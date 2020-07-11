11 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
11 Temmuz 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
01:00 Stadyum
03:00 Süper Lig Özetler
03:30 İngiltere Premier Lig Özetler
03:50 Teknik Analiz
04:00 La Liga Özetler
04:35 Bundesliga Lewandowski Goller
04:50 Efsanelerin İzinde
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 İleri Üçlü
05:20 Süper Lig Özetler
05:50 TFF 1. Lig Özetler
06:20 Efsanelerin İzinde
06:25 Takvim Yaprakları
06:28 İstiklal Marşı
06:30 Teknik Analiz
07:00 Leicester City - Chelsea
08:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Salto
09:15 Teknik Analiz
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Stadyum
10:45 Süper Lig Goller
11:00 Spor Manşet
11:55 Hava Durumu
12:00 Avrupa'nın Anları
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:50 Spor Kitaplığı
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
14:25 Watford - Newcastle United
14:55 Spor Kitaplığı
15:00 La Liga Özetler
15:35 Unutulmaz Milli Takım Golleri
15:55 Takvim Yaprakları
16:00 Spor Bülteni
16:30 Napoli - Juventus
16:30 Avrupa Stüdyosu
18:00 Spor Bülteni
18:00 Spor Merkezi
18:30 Spor Hafta Sonu
20:00 İngiltere Premier Lig Özetler
20:30 Süper Lig Özetler
20:45 Dakika Skor
21:00 Stadyum
22:40 Stadyum
23:00 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com