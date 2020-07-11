11 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Teknik Analiz 01:00 Stadyum 03:00 Süper Lig Özetler 03:30 İngiltere Premier Lig Özetler 03:50 Teknik Analiz 04:00 La Liga Özetler 04:35 Bundesliga Lewandowski Goller 04:50 Efsanelerin İzinde 04:55 Takvim Yaprakları 05:00 İleri Üçlü 05:20 Süper Lig Özetler 05:50 TFF 1. Lig Özetler 06:20 Efsanelerin İzinde 06:25 Takvim Yaprakları 06:28 İstiklal Marşı 06:30 Teknik Analiz 07:00 Leicester City - Chelsea 08:00 İlk Baskı 08:40 Süper Lig Goller 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:00 Salto 09:15 Teknik Analiz 09:30 Orhan Ayhan'la 10:00 Stadyum 10:45 Süper Lig Goller 11:00 Spor Manşet 11:55 Hava Durumu 12:00 Avrupa'nın Anları 12:15 Süper Lig Özetler 12:45 TFF 1. Lig Goller 12:50 Spor Kitaplığı 12:55 Takvim Yaprakları 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 14:25 Watford - Newcastle United 14:55 Spor Kitaplığı 15:00 La Liga Özetler 15:35 Unutulmaz Milli Takım Golleri 15:55 Takvim Yaprakları 16:00 Spor Bülteni 16:30 Napoli - Juventus 16:30 Avrupa Stüdyosu 18:00 Spor Bülteni 18:00 Spor Merkezi 18:30 Spor Hafta Sonu 20:00 İngiltere Premier Lig Özetler 20:30 Süper Lig Özetler 20:45 Dakika Skor 21:00 Stadyum 22:40 Stadyum 23:00 İleri Üçlü Kaynak: InterSinema.com