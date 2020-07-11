11 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:30 Galip Derviş 01:00 Galip Derviş 02:20 Adı Efsane 04:30 Akasya Durağı 05:45 Yabancı Damat 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Magazin D Cumartesi 10:45 Güneşi Beklerken 12:45 Arda'nın Mutfağı 13:00 Arda'nın Mutfağı 13:15 Aşk-ı Memnu 13:45 Çatı Katı Aşk 14:00 Afili Aşk 15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 16:30 Recep İvedik 2 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Recep İvedik 2 20:00 Çatı Katı Aşk 22:15 Çatı Katı Aşk 22:45 Çok Güzel Hareketler 2 23:45 Çok Akustik Kaynak: InterSinema.com