11 Temmuz 2020 Haberleri
11 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
12.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 12.07.2020 00:15
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
- Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
- Irak'ta ABD ordusuna ait 3 araç ateşe verildi
- İletişim Başkanı Altun'dan Ayasofya göndermeli 15 Temmuz Mehteri paylaşımı
- Alper Potuk fena patladı: Terbiyesizliklerin ulaştığı nokta haddini aştı
- Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
- Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
- Galatasaray taraftarı Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldi
- Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
- Mariano'nun menajeri Galatasaray ile ayrılığı açıkladı: 4 aydır maaşlar ödenmiyor
- Serinlemek amacıyla çaya giren amca yeğen boğuldu
- Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
- Twitter'dan 'ücretli üyelik' için ilk adım atıldı
- Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
- Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
- 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
- Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa paylaşımı: Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız
- Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
- Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
- Ali Babacan'dan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken yanıt
- HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
- Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
- Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
- Kamuoyunun tepkisini çeken dağ keçilerinin avlanma ihalesi iptal edildi
- Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
- Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
- En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti
- Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti
- Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
- Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
- Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
- Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
- Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
- Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
- Bartın'da feci kaza! Tankerin altında kalan karayolları işçisinin ayakları koptu
- Tarih katilleri yüzlerce yıllık türbeye spreyli saldırıda bulundu
- Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan eski Kasımpaşalı Trezeguet, Galatasaray'a çok yakın
- Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı
- Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler