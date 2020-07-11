11 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı
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11 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı

11 Temmuz 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

11 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı
11.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 11.07.2020 06:45

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Karanlık Sular

01:30 Gençliğim Eyvah

02:05 Kanatsız Kuşlar

04:20 Bir Zamanlar Çukurova

05:00 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:00 Windstorm 3

09:50 Köpek Didi'nin Çiftliği

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

11:50 Zorlu Operasyon

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

14:05 Gençliğim Eyvah

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

16:55 Oflu Hoca Trakya'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Oflu Hoca Trakya'da

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

21:45 Ölümlü Dünya

23:50 Kardeş Payı

Kaynak: InterSinema.com

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