11 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Karanlık Sular 01:30 Gençliğim Eyvah 02:05 Kanatsız Kuşlar 04:20 Bir Zamanlar Çukurova 05:00 Bir Zamanlar Çukurova 08:00 Kahvaltı Haberleri 08:00 Windstorm 3 09:50 Köpek Didi'nin Çiftliği 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 11:50 Zorlu Operasyon 13:00 Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 14:05 Gençliğim Eyvah 15:30 Bir Zamanlar Çukurova 16:55 Oflu Hoca Trakya'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Oflu Hoca Trakya'da 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 21:00 Kim Milyoner Olmak İster? 21:45 Ölümlü Dünya 23:50 Kardeş Payı Kaynak: InterSinema.com