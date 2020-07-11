11 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı
11 Temmuz 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Karanlık Sular
01:30 Gençliğim Eyvah
02:05 Kanatsız Kuşlar
04:20 Bir Zamanlar Çukurova
05:00 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:00 Windstorm 3
09:50 Köpek Didi'nin Çiftliği
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
11:50 Zorlu Operasyon
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
14:05 Gençliğim Eyvah
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
16:55 Oflu Hoca Trakya'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Oflu Hoca Trakya'da
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:45 Ölümlü Dünya
23:50 Kardeş Payı
Kaynak: InterSinema.com