11. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarında Fakültemiz öğretim üyeleri, AGRO TV'de canlı yayına katıldılar. 02-09-2021
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11. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarında Fakültemiz öğretim üyeleri, AGRO TV'de canlı yayına katıldılar. 02-09-2021

11. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarında Fakültemiz öğretim üyeleri, AGRO TV'de canlı yayına katıldılar. 02-09-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

1 - 4 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşen 11. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarında Fakültemiz öğretim üyeleri, AGRO TV'de canlı yayına katılmışlardır.

1 - 4 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşen 11. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarında Fakültemiz öğretim üyeleri, AGRO TV'de canlı yayına katılmışlardır. Bu kapsamda Fakültemiz Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR "Akıllı tarım/ hassas tarım", Tarla Bitkileri Bölümü Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmet BAŞER "Bitki ıslah çalışmaları, yerli çeşit ıslahı ve tohumculuğun önemi", Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Elman BAHAR, "Bağcılığın dünü, bugünü ve geleceği", Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür SAĞLAM, "Trakya Bölgesinde bitkisel üretimde görülen zararlılar ve mücadelesi" konusunda canlı program gerçekleştirmişlerdir. Hocalarımızın video linkleri aşağıda verilmiştir.

Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR: https://youtu. be/Wb5ga3dH7d0

Prof. Dr. İsmet BAŞER: https://youtu. be/pMOTd-cw8tQ

Prof. Dr. Elman BAHAR: https://youtu. be/kvxFeLGEM0M

Doç. Dr. Ö. SAĞLAM: https://youtu. be/jePsDSCwEcg

Kaynak: Habermetre

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11. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarında Fakültemiz öğretim üyeleri, AGRO TV'de canlı yayına katıldılar. 02-09-2021 - Haberler
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