11 tarihi eser objesi ele geçirildi
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11 tarihi eser objesi ele geçirildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tarihi eser niteliğinde 11 eser ele geçirildi.

13.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:33
11 tarihi eser objesi ele geçirildi

'nun ilçesinde tarihi eser niteliğinde 11 eser ele geçirildi.


Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserleri satmaya çalıştığı belirlenen bir kişinin ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada çeşitli ebatlarda 11 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs adli işlemlerin ardından cumhuriyet savcısının talimatı ile serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İHA
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