11 Şubat Perşembe Koronavirüs tablosu açıklandı! 11 Şubat Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
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11 Şubat Perşembe Koronavirüs tablosu açıklandı! 11 Şubat Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

11.02.2021 20:02 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:06
11 Şubat Perşembe Koronavirüs tablosu açıklandı! 11 Şubat Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

Vatandaşlar 11 Şubat Perşembe koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 11 Şubat Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken, 11 Şubat Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı, merak edildi. İşte 11 Şubat Perşembe Koronavirüs Tablosu!

11 Şubat Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? İşte, 11 Şubat Koronavirüs Tablosu!

11 ŞUBAT PERŞEMBE TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!

11 Şubat Perşembe bugün koronavirüs vaka, hasta sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! Güncel verileri haberimizden takip edebilirsiniz.

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11 Şubat Perşembe Koronavirüs tablosu açıklandı! 11 Şubat Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

11 ŞUBAT PERŞEMBE TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

11 ŞUBAT PERŞEMBE TEST SAYISI

11 Şubat'ta 130.313 koronavirüs testi yapıldı.

11 ŞUBAT PERŞEMBE GERÇEK VAKA SAYISI

11 Şubat'ta semptomlu semptomsuz vaka sayısı 7.590 olarak açıklandı.

11 ŞUBAT PERŞEMBE HASTA SAYISI

11 Şubat'ta 660 yeni hasta tespit edildi.

11 ŞUBAT PERŞEMBE VEFAT SAYISI

11 Şubat itibariyle vefat sayısı 94 olarak gerçekleşti.

11 ŞUBAT PERŞEMBE İYİLEŞEN SAYISI

11 Şubat'ta 7.811 kişi iyileşti.

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