11 Şubat Doya Doya Moda puan durumu! Doya Doya Moda günün konsepti ne? Doya Doya Moda saat kaçta, hangi kanalda?

TV8'in en çok izlenen moda programı, Doya Doya Moda bu hafta da hız kesmeden devam ediyor! Programda konsept değişikliğine gidildi ve kızlar, erkekler beraber yarışıyor. Ünlü manken Ivana Sert'in jüri olarak katıldığı 11 Şubat Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? işte detaylar!

Birbirinden tarz 7 kadın ve 7 erkeğin yarıştığı TV 8 Doya Doya Moda'da yeni hafta başladı. İkili takım olarak yarışan kadınlar ve erkekler diğer 6 takımı geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele edecek! Bugün Doya Doya Moda konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 11 Şubat Doya Doya Moda kim kazandı? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 11 Şubat Doya Doya Moda puan durumu!

DOYA DOYA MODA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda yarışması, saat 13.00'da TV8 ekranlarında.

11 ŞUBAT DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

11 Şubat Perşembe günü yayınlanan Doya Doya Moda yarışması saat 13.00'da başlayacak. 10 Şubat Doya Doya Moda, festival konseptiyle kızlar ve erkekler yarıştı. Kızlarda günün birincisi 20 puanla Özde ve Tuğçe oldu. Erkeklerde ise günün birincisi 20 puanla Adnan, Erhan ve Ali Nail oldu.