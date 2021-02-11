11 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
11 Şubat 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:45 Spor Artı
02:00 Juventus - Inter
02:00 İtalya Kupası Yarı Final Futbol Karşılaşması Atalanta - N
02:00 Atalanta - Napoli
03:45 Futbol Aklı
03:45 Avrupa'dan Futbol
05:25 Futbol Anadolu
05:25 Aktüel Futbol
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Goller
09:15 Bundesliga
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Almanya Bundesliga Özetler
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
12:50 TFF 1. Lig Goller
13:00 Spor Bülteni
13:45 İtalya Kupası Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol
17:50 İngiltere Premier Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:25 Hava Durumu
19:30 Aktüel Futbol
20:00 Spor Akşamı
21:00 Başlama Vuruşu
21:00 Futbol Aklı
22:30 İleri Üçlü
22:40 Atalanta - Napoli
Kaynak: InterSinema.com